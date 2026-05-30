Congresos de los estados avalan reforma judicial

El Senado de la República remitió a los congresos de los estados la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, ayer jueves 28, luego de una maratónica sesión.

Uno de los propósitos principales de la reforma es aplazar hasta el primer domingo de junio de 2028 la elección judicial. Para que la modificación constitucional sea válida, es necesario que se ratifique en al menos 17 congresos estatales.

En Veracruz, el pleno del Congreso de Veracruz avaló las reformas constitucionales para que la elección judicial sea hasta el 2028 y no en el 2027 como se tenía planeado originalmente.

En Sinaloa, en sesión extraordinaria, con 32 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, los diputados locales aprobaron la minuta de decreto enviada por el Senado de la República para aplazar la elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación para el primer domingo de junio del 2028.

Así también en Zacatecas, la Legislatura de Zacatecas avaló la reforma en materia judicial que aplaza la segunda etapa de juezas y jueces y magistradas y magistrados hasta el 2028, así como la reforma constitucional para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Senado avala reforma que crea Comisión de Verificación

Por otra parte, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta que envió la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

La reforma que crea la también comisión para detectar a candidatos vinculados con el narco fue enviado al Ejecutivo Federal.

Con 83 votos a favor y 40 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó, con dispensa de trámites, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en materia de “integridad en candidaturas”.

Y al concluir el periodo extraordinario de sesiones, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, declaró clausurado el trabajo del segundo año de la LXVI Legislatura, que dijo, ha contribuido a cimentar un estado constitucional y legal de bienestar a favor del pueblo de México.

En su mensaje al término de la última sesión que encabeza como presidenta de la Mesa Directiva, la legisladora de Morena afirmó que fue un año legislativo de intenso trabajo, “en el que reafirmamos que la política puede ser herramienta de transformación cuando se ejerce con responsabilidad, convicción y amor al pueblo”.