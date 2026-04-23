Cuatro heridos en ataque continúan hospitalizados

A dos días del tiroteo en Teotihuacán, la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS Bienestar informaron que cuatro personas continúan hospitalizadas y se encuentran bajo observación médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; se reportan estables y con evolución favorable.

A través de un comunicado conjunto, explicaron que la última paciente que recibió atención en el Hospital General de Axapusco fue dada de alta por mejoría, así como los dos pacientes que estaban hospitalizados en una institución privada.

Detallaron que se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias.

Además, destacaron que el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, mantienen un seguimiento puntual de la evolución de las personas que continúan recibiendo atención en las unidades médicas y al trabajo del personal de salud.