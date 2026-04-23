Cuestionan alcance de reforma judicial

“Para garantizar la justicia en México, es necesario priorizar la independencia del Poder Judicial, reducir su control político y sobre todo voltear a las fiscalías, las cuales son la verdadera raíz de la impunidad”, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en medio del debate por una nueva iniciativa para modificar la reforma judicial.

A través de su cuenta en X, la organización señaló que aunque la propuesta publicada recientemente reconoce problemas en el modelo actual —especialmente en torno a la elección de personas juzgadoras, persisten riesgos estructurales que podrían comprometer la autonomía del sistema de justicia.

Destacó que la iniciativa identifica deficiencias en los requisitos para evaluar candidaturas, lo que dificulta garantizar perfiles idóneos, además de advertir sobre los riesgos de realizar elecciones judiciales de manera concurrente con comicios políticos, lo que, subrayó, “politiza” la designación de jueces.