Damián, consejera jurídica de CSP, va por Guerrero

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Esthela Damián Peralta deja la Consejería Jurídica para competir en el próximo proceso electoral por la gubernatura de Guerrero.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reveló que hace unos días, Esthela Damián le comentó que quería irse a trabajar a Guerrero, por lo que le indicó que debía dejar la Consejería Jurídica antes de competir rumbo a las elecciones de 2027 “porque no se pueden las dos cosas”.

Ante esto, Esthela Damián presentó su renuncia con fecha del 30 de abril, día en que dejará el cargo, tras la petición de la presidenta de terminar el mes.

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Esthela Damián Peralta es identificada como una de las colaboradoras más cercanas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace cuatro meses, a mediados de diciembre, Damián Peralta asumió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien dejó el cargo tras ser designada fiscal general de la República.

Abogada de formación, Damián Peralta ha construido una trayectoria vinculada tanto al trabajo jurídico como a la operación política.

Su cercanía con la mandataria se consolidó entre 2018 y 2022, cuando se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno capitalina, un cargo clave para la articulación de la agenda política, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de decisiones estratégicas.

Su participación en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum fue un factor clave para reforzar su peso político dentro del nuevo gobierno.

¿Quién ocuparía el puesto tras su renuncia?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a ocupar la Consejería Jurídica, destacando su perfil profesional como abogada.

“Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”, dijo.

Sheinbaum Pardo explicó que Alcalde Luján aún evalúa la propuesta, por lo que, en caso de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar su dirigencia, cargo que ocupaba desde septiembre de 2024.