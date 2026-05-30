Decomisan más de 1 millón de litros de hidrocarburo

La Fiscalía General de la República (FGR) decomisó más de un millón de litros de posible hidrocarburo durante un cateo efectuado en un inmueble del municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Presuntamente, el predio era utilizado para almacenar combustible de procedencia ilícita.

La intervención fue resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, señalado como un posible punto de resguardo de hidrocarburos.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa y la GN.

La orden de cateo fue ejecutada por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y especialistas de la Agencia de Investigación Criminal Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León.