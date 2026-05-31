Delitos que enfrentó Billy Álvarez en el Altiplano

El exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, falleció este sábado a los 80 años de edad. Su carrera se cimentó en el ámbito deportivo por dirigir al Cruz Azul y la Cooperativa cementera, sin embargo, en los últimos años fue acusado y posteriormente detenido por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 114 millones de pesos en empresas factureras.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por fuentes deportivas y del Sistema Penitenciario.

El hijo de Guillermo Álvarez Macías, fundador y primer director general de la cooperativa Cruz Azul, era buscado desde 2020 por las autoridades mexicanas y por la Interpol en más de 195 países.

Fue detenido el 16 de enero de 2025 por agentes de la FGR y acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Las investigaciones indican que “Billy” Álvarez fue vinculado a proceso en el penal del Altiplano, Estado de México, por un juez de control que avaló los datos de prueba de la FGR en donde fue considerado líder de un grupo criminal que entre 2011 y 2017 desvió recursos de la cooperativa a través de siete empresas factureras.