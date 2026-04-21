Desapariciones crecen 10.5 por ciento en México

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que la cifra de desaparecidos en México subió 10.5 % en 2025, respecto al año anterior y criticó la respuesta de México a la decisión del Comité de Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas de activar el artículo 34 para llevar el tema al pleno de la Asamblea General.

En su informe anual 2026, AI alertó que un nuevo orden mundial se está imponiendo en el mundo, dictado por líderes “depredadores”, y citó como ejemplo los casos de Estados Unidos, Rusia e Israel.

En el caso de México, la organización señaló que “los mecanismos de protección y las garantías de derechos humanos se deterioraron”.

Recordó que se sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y remarcó que entre junio y septiembre el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia que “hacen que la información confidencial esté disponible para instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, el elemento central de las críticas de AI es el de los desaparecidos. En el reporte, lamentó que las autoridades “no reconocieron la labor de las mujeres que buscan a personas desaparecidas”.