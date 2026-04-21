Descartan impacto de crisis petrolera en gasolina

La crisis petrolera actual se produce bajo condiciones macroeconómicas particulares y no se están traduciendo directamente en presiones sobre los precios de la gasolina a nivel nacional, aseguró el Banco de México (Banxico).

En tanto que los recientes incrementos en frutas y verduras tienden a disiparse rápidamente, enfatizó.

De ahí que aseguró que el repunte de la inflación no se debe al incremento generalizado de los precios, según una presentación que difundió Banxico que el funcionario tuvo en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Precios

Mostró que mientras que el alza de los petroprecios en 2022 por la guerra en Ucrania superó los 123.7 dólares por barril, ahora de septiembre del 2025 a la fecha la cotización máxima ha sido de 111.54 dólares.

Señaló que la inflación de mercancías, excluyendo los componentes afectados por las actualizaciones fiscales, se ha mantenido estable.