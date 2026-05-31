Detienen a alcalde de Cuautla, Morelos

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos como parte del Operativo Enjambre.

En redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el alcalde fue aprehendido en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), sin dar detalles del operativo o lugar de detención.

Vínculos

El funcionario era buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde febrero de 2025, García Harfuch, informó que se abrió una carpeta de investigación en la FGR contra el presidente municipal de Cuautla y otros funcionarios públicos que fueron videograbados en una reunión con Júpiter Araujo, “El Barbas”, considerado líder de esa zona de Morelos y quien forma parte del Cártel de Sinaloa.

Operativo

En redes sociales, el secretario de seguridad detalló que esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos y que suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco del Operativo Enjambre, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

Mensaje

“En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el Gabinete de Seguridad gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús ‘N’, presidente municipal de Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República”, escribió García Harfuch en su cuenta de X.