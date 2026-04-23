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Diputados avalan elevar penas por tala ilegal

Abril 23 del 2026

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal con el fin de imponer diferentes multas y penas de cárcel por tala ilegal, cambio de usos de suelo de terreno forestal y la contaminación de ríos y el subsuelo. La minuta fue enviada al Senado de la República.

Por 450 votos a favor, los legisladores avalaron modificar el artículo 418 para imponer de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien ilegalmente desmonte, extraiga o destruya cualquier clase de vegetación natural recurso forestal maderable.

Además impusieron de dos a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles; o a quien haga actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal.

Se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y de 687 a seis mil 878 días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

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