Diputados avalan elevar penas por tala ilegal

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal con el fin de imponer diferentes multas y penas de cárcel por tala ilegal, cambio de usos de suelo de terreno forestal y la contaminación de ríos y el subsuelo. La minuta fue enviada al Senado de la República.

Por 450 votos a favor, los legisladores avalaron modificar el artículo 418 para imponer de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien ilegalmente desmonte, extraiga o destruya cualquier clase de vegetación natural recurso forestal maderable.

Además impusieron de dos a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles; o a quien haga actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal.

Se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y de 687 a seis mil 878 días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.