Ebrard expone visión de EUA sobre T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, externó hoy, en su comparecencia ante el Comité de Ways and Means, que estamos ante un sistema comercial que difícilmente regresará, lo que implica mantener los aranceles.

En entrevista, al término del lanzamiento del Programa “embajadores de la innovación”, el funcionario dijo que Greer dejó claro que “el sistema comercial que teníamos basado en el libre comercio ya es muy difícil que regrese, es decir, que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel...” lo que se debe tomar en cuenta rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que el funcionario estadounidense aseguró que “ahora vamos a estar en un sistema donde hay reglas de origen que son más importantes que los aranceles”.

Afirmó que no esperan que le quiten el arancel del 50 % al acero y aluminio mexicano que se exporta al mercado estadounidense.