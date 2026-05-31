Elige Colombia presidente entre la incertidumbre

Colombia acude a las urnas para elegir a su próximo presidente —la elección legislativa se celebró en marzo— con un candidato oficialista como favorito, una oposición de derecha fragmentada, grupos armados que han ampliado su capacidad operativa, malestar ciudadano con la inseguridad y corrupción, una intensa campaña en las redes sociales potenciada por la IA.

A ello se suma la tensión institucional que marcó el cierre de la campaña: el Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral.

La Registraduría dijo que todo está listo, llamó a la ciudadanía a votar y a los actores políticos a respetar los resultados. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, incluidos 1.4 millones residentes en el exterior. Lo harán en uno de los países mas desiguales de la región, con 31.8 % de su población viviendo en la pobreza y en un contexto de máxima polarización.