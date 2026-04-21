Embajada de EE. UU. emite alerta tras ataque

Tras registrarse un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde se reportó la muerte de una ciudadana canadiense, la embajada de Estados Unidos emitió un alerta de seguridad.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, indicó que está al tanto del ataque ocurrido el lunes en las pirámides de Teotihuacán, sitio turístico en las afueras de la Ciudad de México.

Mensaje

“Las autoridades locales han confirmado que la zona está asegurada y que todas las víctimas heridas están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales locales”, dijo la representación diplomática.

Entre las medidas a tomar, pidió a quienes se encontraban cerca del lugar del ataque ponerse en contacto con amigos y familiares para informarles el estado actual.

“Si necesita ayuda, póngase en contacto con la embajada de los Estados Unidos utilizando los datos de contacto que aparecen a continuación”, señaló.