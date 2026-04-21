En 2026 serán 200 mil nuevos lugares en bachillerato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con el objetivo de que los jóvenes de 15 a 18 años tengan garantizado el derecho a la educación, se fortalece el nivel medio superior; por ello, al cierre del 2026 se crearán 200 mil nuevos lugares, lo que suma a que en el país son 18 estados en los que ya no se realiza examen para ingresar al bachillerato, luego de que en la zona metropolitana del Valle de México se sustituyó la prueba del Comipems por el programa Mi derecho, mi lugar.

“Son 200 mil nuevos lugares al cierre del 2026 y vamos a evaluar para seguir abriendo más espacios. Los jóvenes de 15 a 18 años tienen que estar en la escuela. Y la obligación del gobierno es abrir todas las posibilidades para que estén en la escuela. El examen malamente generaba una visión en donde, de acuerdo a tu calificación, ibas al mejor bachillerato o al peor bachillerato. Entonces, si tenías 10, según esto ibas al mejor; y si tenías 6, ibas al peor —absurdo— a los 15 años. Todas las escuelas públicas deben ser buenas. Es más, todas las escuelas públicas son buenas.

Todas son buenas

“Es falsa esta idea de que ‘algunas son buenísimas y otras no tanto’. Hay orientaciones distintas: hay unas más orientadas a la educación técnica, otras más orientadas al bachillerato general; pero todas son buenas. Y, además, las estamos mejorando a todas en infraestructura. La Escuela es Nuestra no estaba en educación media superior; ya está. Y, además, estamos destinando recursos muy importantes para mejorar todas las escuelas de educación media superior. Los llamados telebachilleratos los estamos mejorando y también las telesecundarias. Pero en el caso de educación media superior, los telebachilleratos. Y una nueva visión de enseñanza acorde con la Nueva Escuela Mexicana”, destacó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Reprocha a gasolineros por precio del diésel

Más adelante, la presidenta reprochó a los gasolineros los altos precios del diésel y afirmó que “no hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser”.

“Se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto”, dijo.

Sheinbaum Pardo indicó que “ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer la revisión de por qué es esta razón con el SAT y con todas las instituciones que tiene el gobierno de México”.

Además, anunció que este martes sostendrá una reunión con los gasolineros, “pero no tienen porqué estar poniendo el diésel en este nivel”.

Piden informar sobre restos óseos hallados en CDMX y Edomex

En otro tema, la mandataria informó que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), que informe sobre los más de mil restos humanos que se encontraron entre límites de la alcaldía Tláhuac y Chalco, Edomex, la semana pasada, y afirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) está acompañando a los colectivos de personas buscadoras.

La jefa del Ejecutivo aseguró que la Segob ya se ha acercado a estos colectivos para dar respuesta a sus peticiones.

ONU ha perdido fuerza y debe replantearse

Así también, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido fuerza y sostuvo que el organismo tiene que replantearse para cumplir con su función como constructora de paz.

“Hoy los conflictos existen y uno se pregunta dónde está la ONU”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo indicó que “tiene que replantearse, porque tiene que haber un área internacional a donde puedan acudir los gobiernos o los pueblos para poder atender cualquier conflicto”.

Ante el próximo relevo en la Secretaría General de la ONU, la presidenta explicó que también debe haber un replanteamiento en materia económica, “porque lo dijo el presidente Trump y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas”.