En apoyo a campos recorre caravana en Chihuahua

Al grito de “Yo con Maru” y “no estás sola”, fue que cientos de simpatizantes e integrantes del PAN, se reunieron este sábado en Chihuahua capital, para apoyar a la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván.

La acción se realizó para darle el respaldo a la mandataria a quien Morena le inició esta semana un juicio político, por el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes estadounidenses en dicho operativo.

A la 1:30 de la tarde del sábado se realizó una caravana que partió frente de la deportiva en la calle Pascual Orozco en la capital del estado, hacia al Centro de Convenciones.

La caravana estuvo encabezada por simpatizantes del partido, entre ellos el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y demás integrantes del PAN.

En el centro de convenciones había cientos de simpatizantes del partido, tanto del estado de Chihuahua y de otros estados del país, así como figuras políticas nacionales.

Entre los más importantes estaban los expresidentes Vicente Fox Quezada, así como Felipe Calderón Hinojosa, además de gobernadores panistas, senadores y diputados locales y federales.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, en su mensaje comentó que, en Chihuahua, se iniciaron muchas luchas por la democracia del país, por lo cual hoy se está de nueva cuenta aquí para darle el respaldo a Maru Campos.

Al recinto acudieron miles de simpatizantes panistas del estado, quienes al unísono junto con el líder nacional del PAN gritaron “Yo con Maru”.