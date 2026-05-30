En México el dinero se maneja de manera honesta

En el arranque de su gira de trabajo por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en su gobierno “el dinero se maneja de manera honesta”, al encabezar una asamblea informativa para la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina en la escuela primaria Emiliano Zapata, localizada en la comunidad de Tlalmimilolpan.

A dos días de su informe de rendición de cuentas por los dos años de su triunfo electoral, la mandataria federal fue recibida entre aplausos por alumnos, padres de familia, maestros y autoridades estatales y federales.

Durante su mensaje, en compañía de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, Sheinbaum defendió la política social de su administración y aseguró que los recursos públicos ahora son destinados directamente a programas del Bienestar y ya no a la corrupción.

“¿Y de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta. Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en programas del Bienestar”, comentó.

La presidenta de México destacó que el nuevo programa de becas para útiles y uniformes escolares busca apoyar de manera universal a todas las niñas y niños de primaria, antes del comienzo del ciclo escolar, a través de depósitos directos en tarjetas del Banco del Bienestar.

“Es mejor que haya becas universales, porque queremos que las niñas y los niños lleguen parejos a la escuela”, dijo al señalar que las desigualdades económicas y familiares afectan el desempeño escolar de los estudiantes.

Apoyos sociales se financian con impuestos

Y ante madres y padres de familia, Claudia Sheinbaum recordó que los apoyos sociales se financian con los impuestos que paga la ciudadanía y sostuvo que actualmente el presupuesto alcanza gracias al combate a los privilegios y la corrupción.

“Hay algunos que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos. Luego se enojan mucho porque piensan que es el tiempo de los privilegios, pero eso ya no, eso se quedó en el pasado”, dijo.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó el Acuerdo como de trascendencia nacional por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de la canasta básica.

En otro tema, la presidenta instruyó impulsar acciones para “democratizar” al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y fortalecer su operación mediante un plan integral elaborado junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Invita a escuchar rendición de cuentas

Más tarde, compartió un video en sus redes sociales en el que invitó a escuchar la rendición de cuentas de lo que va de su gobierno, a dos años de haber ganado las elecciones presidenciales.

Sheinbaum Pardo aseguró que “hay muchos resultados que compartir” y convocó a las personas a reunirse en las plazas de los estados a las 11:00 horas, y en la Ciudad de México en el Monumento a la Revolución este domingo 31 de mayo.

El domingo, la titular del Ejecutivo federal presentará su informe de Rendición de cuentas “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, en el Monumento a la Revolución y que se replicará en todas las plazas públicas del país.