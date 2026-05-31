Entrega SEP segunda ronda de cédulas temporales a médicos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) avanzó en los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026 al expedir la segunda etapa de cédulas profesionales temporales para personal médico internacional que acompañará a las selecciones participantes en México.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que en esta fase se acreditó a especialistas de la salud adscritos a las selecciones de Uzbekistán, España, Uruguay, Japón, Colombia, Suecia, Costa Rica, República Checa, Túnez, Sudáfrica, Irlanda y Corea del Sur.

Explicó que tras concluir en marzo el proceso de acreditación para los equipos que disputaron el repechaje, la Dirección General de Profesiones formalizó ahora la entrega de las licencias provisionales para los médicos que participarán durante la fase de grupos y eliminación del torneo.

Delgado destacó que el mecanismo se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Salud y la representación de México para el Mundial 2026, con el objetivo de garantizar que los profesionales extranjeros ejerzan bajo los lineamientos sanitarios y educativos vigentes en el país.