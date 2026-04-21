Entregan carta al Alto Comisionado de ONU

La organización Amnistía Internacional informó que tras reunirse el domingo con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, colectivos de búsqueda realizaron la entrega de una carta colectiva en la que pidieron reconocer una crisis de desapariciones en México que podría considerarse crimen de lesa humanidad.

En la misiva, signada por 104 colectivos y 78 ONG, exhortaron a Türk a pronunciarse a favor del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas.

“Un pronunciamiento de su parte fortalecería la autoridad de la Convención y enviaría un mensaje inequívoco sobre la integridad del sistema universal y de la indivisibilidad de los esfuerzos de la ONU para erradicar esta práctica en México y a nivel global”, coincidieron.

Piden cooperación técnica

Ante su próxima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los colectivos solicitaron cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para que México realice investigaciones exhaustivas de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.

Además, pidieron un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que brindan acompañamiento.

Entre sus peticiones, también llamaron a que el Alto Comisionado inste al Estado mexicano a orientar sus políticas de atención con las recomendaciones realizadas reiteradamente por el CED y otros comités.

Una esperanza

De acuerdo con los firmantes, el informe del Comité representa una esperanza y una oportunidad para las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en el país para localizar a sus seres queridos e identificar más de 70 mil restos de personas fallecidas, así como llevar a los responsables ante la justicia y “poner fin a la crisis de desapariciones”.

Por ello, pidieron a Volker Türk respaldar, explícitamente y de forma pública, la decisión del Comité como un aporte para el proceso en México y como una oportunidad para las víctimas, el gobierno mexicano y la sociedad en conjunto.