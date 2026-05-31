Esclarecen muerte del hijo de Ceci Flores

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que logró esclarecer el caso de la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores.

Como resultado de las investigaciones, cinco presuntos responsables ya enfrentan proceso penal por su probable participación en los hechos ocurridos en mayo de 2019.

Indicó que las indagatorias permitieron identificar a integrantes de una célula criminal vinculada con la desaparición de Marco Antonio en Bahía de Kino.

Asimismo, se estableció la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con el caso.

El joven fue sepultado el 2 de abril de 2026 en Bahía de Kino. La investigación permitió obtener ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la célula criminal involucrada. De ellas, seis fueron cumplimentadas. Una correspondía a Alexis “N”, quien había fallecido previamente.