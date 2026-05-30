EUA pide mejores salarios en México

Uno de los temas que el gobierno de Estados Unidos pondría sobre la mesa en las rondas de negociación es el lograr que México se comprometa a que cierto porcentaje de los trabajadores que laboran en exportadoras tenga salarios similares a los que tienen en territorio estadounidense, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

El líder empresarial afirmó que las rondas de negociación se dan sobre una postura difícil de los estadounidenses, porque la Casa Blanca no quiere eliminar los aranceles.

Hay disposiciones

Entrevistado al término de la ceremonia del Premio Nacional de Calidad 2026, el empresario dijo que en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay disposiciones en las que se establecen determinados salarios para los trabajadores mexicanos.

Un acuerdo que “se está cumpliendo, o sea, no es una situación que sea adversa para las empresas, porque tenemos en México trabajo muy especializado con salarios elevados, inclusive arriba de los que se pagan en Estados Unidos”.

Pero, actualmente “sí está sobre la mesa de diálogo qué porcentaje de los trabajadores deban tener ese nivel de ingresos”.

Sin embargo, consideró que eso “no será problemático para las empresas mexicanas”, que ya pagan 16 dólares la hora, sobre todo en el sector automotriz.

Plantean que México pueda activar quejas contra EUA

Sobre la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC expuso que implica diálogo con autoridades, empresarios y congresistas.

Agregó que en esta ronda se están abordado temas como la competitividad de la industria automotriz, donde las empresas estadounidenses que fabrican en México pagan un arancel mayor al exportar a Estados Unidos que sus competidores de Japón y Corea.

También dijo que Estados Unidos utiliza el mecanismo laboral de respuesta rápida, por lo que propuso que México pueda activar quejas hacia Estados Unidos y que las empresas acusadas tengan información transparente sobre los cargos.