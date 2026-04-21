Explota Alito contra Noron~a por desplante a madre

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien, en su visita a San Felipe del Progreso, Estado de México, “ninguneó” a la señora Inocencia González, que se le acercó para reclamarle por ignorar a las madres buscadoras.

En redes sociales, el dirigente priista lamentó que en lugar de atender a la señora, que busca a su hija desaparecida, Fernández Noroña haya ordenado a su asistente grabarla e intimidarla.

“¡Miren a este apestoso de mier... de Fernández Noroña! En San Felipe del Progreso, Estado de México, una madre buscadora, rota por dentro, buscando a su hija desaparecida, se le planta enfrente y le habla con el dolor que solo entiende quien lo ha perdido todo. Y este imbécil, como la vil rata de mier... que es, decide minimizarla e ignorarla, mientras su achichincle, el idiota ‘de verde’, ahora de azul, se pone a grabarla para intimidarla. Ese es el tamaño moral de quienes hoy tienen el poder”, reprochó.

“Hay que ser una mier... miserable para actuar así. Inocencia González fue a exigir justicia por su hija Cynthia, desaparecida en 2024 en Veracruz. Y lo que recibió fue soberbia, cinismo y un acto de intimidación. ¡eso es Morena! ¡así son los morenarcos!”, señaló Moreno Cárdenas.

Aseguró que esto es el reflejo de un “narcorégimen” insensible, autoritario y podrido que perdió cualquier rastro de humanidad y acusó que “la alianza entre Morena y el crimen organizado es tan profunda, que tantas desapariciones ya se les hace poca cosa”.