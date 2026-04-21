Familiares de desaparecidos bloquean Insurgentes Sur

Familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México realizaron ayer lunes un bloqueo sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Olivo del Metrobús, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, para exigir a las autoridades avances reales en la localización de sus seres queridos.

La protesta fue encabezada por integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, quienes colocaron mantas y cerraron parcialmente la circulación en uno de los principales corredores viales del sur de la capital, generando afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas.

Exigen resultados

Con fotografías de sus familiares desaparecidos en las manos, los manifestantes reclamaron la falta de resultados por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.

“Magistrados y jueces tienen que hacer su trabajo”, expresaron durante la movilización, al señalar que diversos procesos judiciales permanecen detenidos.

Los inconformes señalaron que la desaparición de personas sigue siendo una de las crisis más dolorosas en la capital del país.