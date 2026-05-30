FGR y fiscalías estatales acumulan investigaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales acumularon dos millones 139 mil 228 carpetas de investigación pendientes de concluir en 2024, más las carpetas empezadas durante el propio ejercicio de 2024, el número de carpetas ascendió a cuatro millones 780 mil 581, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal.

Desde 2020, las cantidades son las siguientes, según datos procesados por la asociación civil Causa en Común: 2020: dos millones 963 mil 725 carpetas de investigación pendientes, 2021: tres millones 973 mil 851, 2022: cuatro millones 228 mil 655 y 2023: cuatro millones 391 mil 437.

“Las precarias condiciones que enfrentan las fiscalías, sumadas a la escasez de personal sustantivo, las incapacita ante los altos niveles de incidencia delictiva en el país”, indicó dicha organización. A nivel nacional, cada agente del ministerio público debió atender, en promedio, 258 carpetas de investigación a la vez.

Entidades

El informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, publicado el pasado 27 de mayo por Causa en Común, documentó que en entidades como Jalisco, cada agente ministerial debe atender 896 carpetas de investigación, debido a que en todo el estado nada más hay 701 agentes ministeriales y 628 mil 273 expedientes pendientes.

Mientras que en Aguascalientes, hay 171 agentes del ministerio público y 123 mil 736 carpetas gestionadas, por lo que cada agente debe atender 724 carpetas de investigación. En el caso de Baja California, en 2024 había 545 agentes del MP contra 299 mil 774 investigaciones: cada elemento debe resolver 550 carpetas en promedio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales efectuaron un millón 857 mil 288 determinaciones acerca de las carpetas de investigación, en otras palabras, resoluciones ministeriales emitidas con referencia a los asuntos que permanecieron bajo trámite durante el año, incluyendo tanto a las carpetas iniciadas en 2024 como expedientes pendientes de años anteriores.