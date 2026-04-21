Fiscalía CDMX reconoce fallas en caso de Edith

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó de los avances en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe, entre ellas el detalle de los tres funcionarios separados de cargo por omisiones y actos de corrupción.

Se trata de un ministerio público, quien no proporcionó ni registró en la carpeta de investigación la información del domicilio, por lo que las instrucciones giradas para las diligencias carecían de ese dato clave. Además, de dos policías de investigación; el del primer turno, quien atendió inicialmente a la familia y que ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. Y el agente del turno siguiente, el cual no realizó la visita correspondiente al domicilio proporcionado por la familia para la localización de Edith, pese a contar ya con la información necesaria.

La fiscal señaló reiteró que la detención del guardia de seguridad del edificio se sustenta con pruebas suficientes.

Alcalde Luján informó que el detenido tenía acceso total al edificio, incluyendo sistema de cámaras, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:43 del 15 abril, hora en la que ingresó Edith, además de la localización de sangre, así como en las escaleras, las cuales se intentaron limpiar, lo que sugiera que la víctima fue atacada ahí y posteriormente lanzada por las mismas.

Asimismo, se identificó que el presunto responsable tenía lesiones y rasguños en el abdomen que constan en el certificado médico.