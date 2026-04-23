Guardan minuto de silencio por agentes fallecidos

El pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria de los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como por el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Méndez Montes, quienes también fallecieron en dicho accidente.

Los agentes, dos estadounidenses y dos mexicanos, fallecieron la madrugada del domingo al estrellarse el vehículo en el que viajaban cuando regresaban de una operación dirigida por las fuerzas armadas de México para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas.

A petición de senadores del PAN se solicitó el minuto de silencio en el marco del debate en la sesión ordinaria para invitar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para que explique sobre dicho operativo donde estuvieron agentes de la CIA.