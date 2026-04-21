Investigan muertes por sueros vitaminados

Autoridades realizan cateos, gestionan exhumaciones y clausuran establecimientos para garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas, tras la muerte de ocho personas presuntamente relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados en Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que el Ministerio Público ha promovido medidas precautorias como parte de una estrategia integral que busca no solo sancionar a los responsables, sino también proteger los derechos de las víctimas y sus familias.

El principal señalado es Jesús Maximiano “N”, investigado por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica. Actualmente, se mantiene un operativo activo para su localización y captura.

La Fiscalía ha ejecutado cinco cateos, además de gestionar y obtener autorización para realizar exhumaciones, con el fin de esclarecer las causas de los fallecimientos.