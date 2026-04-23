Invierte Pemex más de mil 600 mdp en salud

Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un programa integral de mantenimiento de inmuebles y equipos biomédicos en sus instalaciones de salud, con una inversión histórica de mil 612 millones de pesos.

Las últimas semanas y meses las quejas por la calidad del servicio que ofrece Pemex en sus unidades médicas han incrementado ante la falta de medicinas.

La intervención se desplegará a nivel nacional y concluirá en diciembre de 2026. El programa arrancó con la adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo e incluye a las 60 unidades médicas del sistema de salud de Pemex.

Entre las principales acciones destacan mantenimiento de equipos biomédicos, renovación y rehabilitación de inmuebles, modernización eléctrica, sustitución de luminarias, calderas y sistemas de enfriamiento, además impermeabilización de instalaciones, adecuaciones funcionales en espacios médicos.