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Invierte Pemex más de mil 600 mdp en salud

Abril 23 del 2026
Pemex inició un programa integral. Cortesía
Pemex inició un programa integral. Cortesía

Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un programa integral de mantenimiento de inmuebles y equipos biomédicos en sus instalaciones de salud, con una inversión histórica de mil 612 millones de pesos.

Las últimas semanas y meses las quejas por la calidad del servicio que ofrece Pemex en sus unidades médicas han incrementado ante la falta de medicinas.

La intervención se desplegará a nivel nacional y concluirá en diciembre de 2026. El programa arrancó con la adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo e incluye a las 60 unidades médicas del sistema de salud de Pemex.

Entre las principales acciones destacan mantenimiento de equipos biomédicos, renovación y rehabilitación de inmuebles, modernización eléctrica, sustitución de luminarias, calderas y sistemas de enfriamiento, además impermeabilización de instalaciones, adecuaciones funcionales en espacios médicos.

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