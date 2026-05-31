Lanzan campaña contra fraudes por Mundial 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunciaron el lanzamiento de la campaña “¡Que no te metan gol!”, una iniciativa orientada a prevenir estafas en línea relacionadas con la venta de boletos, paquetes de viaje y otros servicios vinculados con la próxima temporada futbolística.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la campaña busca brindar información a los consumidores para que puedan identificar y evitar posibles fraudes durante el Copa Mundial de la FIFA 2026 en el que se prevé un aumento en la oferta de entradas para partidos, hospedajes y servicios turísticos.

La estrategia contempla la difusión de contenidos informativos en Facebook, Instagram y otras plataformas digitales. Entre las recomendaciones se encuentran desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, evitar realizar depósitos o transferencias a personas desconocidas y activar las alertas bancarias para detectar movimientos sospechosos.

La Profeco recordó que la venta oficial de boletos para los encuentros deportivos se realiza únicamente a través del sitio web autorizado por el organizador del torneo. La dependencia señaló que adquirir entradas en otros espacios digitales puede implicar riesgos para los consumidores, al no existir garantías sobre la validez de los boletos.

Respecto a los servicios turísticos, el organismo indicó que las agencias de viajes deben respetar los precios, términos y condiciones que anuncian al público. Asimismo, recomendó verificar que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Turismo, con el fin de confirmar que operan conforme a la legislación vigente y cuentan con un domicilio para atender aclaraciones o reclamaciones.