Liberan al conductor y despachador detenidos

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y despachador encarcelados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca con saldo de 14 muertos, fueron puestos en libertad.

En audiencia de este miércoles, Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, aprobó la reparación integral del daño a las víctimas de la tragedia del 28 de diciembre de 2025, anunciada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

De esta manera, la juzgadora declaró formalmente el sobreseimiento de la causa penal 7/2026, lo que significa el cierre del caso y que los dos trabajadores fueron puestos en libertad inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, conocido “ El Amate”, donde se encuentran desde enero.