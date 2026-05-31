Llega Tedros a Ituri, epicentro de ébola

El director de la OMS llegó el sábado a Ituri, la ciudad del Congo que se ha convertido en el epicentro del brote de ébola, donde el virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de mejores instalaciones sanitarias y la llegada de ayuda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus llegó a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, donde visitará un centro de tratamiento y se reunirá con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas en Bunia.

“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a los periodistas a última hora del viernes.

La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.