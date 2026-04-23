Luisa Alcalde se une al gabinete de Sheinbaum

La tarde de ayer miércoles, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aceptó finalmente la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumarla a su gabinete en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

“Estimadas y estimados compañeros de Morena, hoy (miércoles) quiero compartirles que me siento sumamente honrada por la invitación que he recibido de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera”, señaló a través de sus redes sociales.

Alcalde Luján compartió un video en el que destaca el trabajo que hizo al frente del partido, como elevar al cuádruple las listas de afiliación. “Hoy somos más de 12 millones, somos el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra”, dijo.

Alcalde Luján también mencionó la creación de la escuela municipalista para fortalecer la formación de cuadros que lleguen a las alcaldías de todo el país desde Morena, retomar las actividades de la Secretaría de jóvenes, y el relanzamiento del periódico, regeneración, el medio oficial de comunicación entre los militantes del partido guinda.

Luisa María alcalde destacó que en breve los órganos de dirección del partido serán convocados para elegir al nuevo o la nueva presidenta del comité ejecutivo nacional de Morena.

De los inicios de Morena a Consejera Jurídica

Durante la “Mañanera del Pueblo” de ayer miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que invitó a la actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, a sumarse a su gabinete como consejera jurídica, después de que Esthela Damián presentó su renuncia para contender por la gubernatura de Guerrero.

La mandataria federal se refirió a Alcalde Luján como una “extraordinaria abogada” que contribuirá a fortalecer la llamada Cuarta Transformación y que, en caso de que acepte, corresponderá al Movimiento de Regeneración Nacional definir mediante sus estatutos internos al próximo presidente o presidenta nacional del partido.

Este es el perfil de la actual líder del morenismo, quien durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fungió como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Secretaría de Gobernación (Segob), convirtiéndose en la persona más joven en desempeñar este cargo.

Hija del abogado y asesor sindical Arturo Alcalde y de Bertha Luján, Alcalde Luján nació en la Ciudad de México en 1987. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

Ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y en 2008 fue colaboradora en un proyecto de apoyo a la ONG Smile, para comunidades vulnerables en India.