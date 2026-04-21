Multan a medio capitalino por difamar a Carlos Torres

Un juez federal falló a favor de Carlos Alberto Torres Torres, exservidor público y exesposo de la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar, después de que acusó de difamación a un medio de comunicación capitalino de circulación nacional.

De acuerdo con la resolución judicial, este medio capitalino no pudo sustentar sus acusaciones en contra de Torres, a quien señaló de tener vínculos con delitos de huachicol y venta de armas, entre otros ilícitos.

Además de no presentar elementos suficientes sobre la nota presentada, se negó a publicar la réplica de Carlos Torres, razón por la que el juez segundo en Materia Civil en la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación ordenó en la sentencia 14790/2025 el pago de una multa de más de 59 mil pesos y publicar la contestación.

De acuerdo con la queja de Carlos Torres, estos artículos y publicaciones difamatorias se originaron por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, posterior a que la actual mandataria, Marina del Pilar, cancelara un contrato con Next Energy por más de 44 mil millones de pesos.

Según denunció, Bonilla emprendió una campaña de afirmaciones sin pruebas en su contra, adjudicándole distintos delitos. Incluso, desde la tribuna del Senado de la República cuando fue legislador.

Debido a que se presentaron diversas denuncias anónimas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso de desahogo se prolongó a lo largo de meses.

Ante lo que Carlos Torres calificó como una “campaña de descalificaciones”, recurrió ante un juez federal para solicitar ejercer su derecho de réplica en este medio capitalino, al ser de circulación nacional.