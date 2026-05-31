No se necesita carrera judicial para ser juzgador: Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, rechazó que para ser juzgador sea necesario el esquema de carrera judicial, el cual permite a las personas juzgadoras actuar con independencia e imparcialidad. Sostuvo que actualmente las y los nueve ministros del pleno no pasaron por dicho esquema y pese a ello, defendió la elección popular del Poder Judicial.

“Es mentira, y eso podemos sostenerlo con todas sus letras. Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras. Eso es una mentira”, expresó durante su participación en la mesa de reflexión “A un año de la elección judicial”, que forma parte del Círculo de Estudio del Máximo Tribunal.

Democratización

La autonombrada “ministra del pueblo”, sostuvo que el país actualmente vive una “democratización del Poder Judicial” que vino con el voto popular en las urnas, y con ello, acusó, las personas juzgadoras se enfrentan al “asedio” y cuestionamientos en el ejercicio de sus funciones.

Pese a haber minimizado la experiencia que deja la carrera judicial, la ministra defendió su preparación para ejercer su cargo en la Corte.

Defiende elección popular del Poder Judicial

La juzgadora también habló sobre su paso por la Corte y la “necesidad” que había de una Reforma Judicial. Consideró que antes había una enorme “subordinación del Poder Judicial al poder Ejecutivo” y calificó a la justicia en México como “cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, clasista, sexista, racista corrupta (y) parcial”.

Defendió que a pesar del “asedio” durante el “proceso democratizador”, en la Corte se trabaja con “calidad jurídica y humana”.