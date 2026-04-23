Piden a Chihuahua y EE. UU. explicar operación de CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no sabía de la participación de agentes de Estados Unidos en el desmantelamiento de laboratorios de drogas en Chihuahua, y que fallecieron después en un accidente.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que “no es menor lo que sucedió”, además que se está verificando si estaban acreditados en nuestro país.

Indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya hablaron con la gobernadora panista Maru Campos, y se prevé que ambas entablen conversación porque “es necesario el diálogo”.

Además, mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una carta al embajador estadounidense, Ronald Johnson, para que proporcione información “y diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad”.

“La Defensa no sabía que había personas que estaban participando, que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal, necesariamente y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto es algo que está en la Constitución y que está en la ley”, dijo la mandataria federal.

Presenta los 6 ejes de la estrategia nacional de salud mental

Por otra parte, Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las emociones”, la cual tiene seis ejes principales: 1. Campaña masiva de sensibilización; 2. 18 millones de Guías para jóvenes, madres, padres, cuidadores y docentes; 3. Actividades en las escuelas; 4. Asambleas informativas; 5. Pláticas interactivas en las escuelas en las que participará la jefa del Ejecutivo Federal y servidores públicos; y 6. Fortalecimiento de la Línea de la vida, ya que el cuidado de todos es un acto colectivo.

Continúa investigación sobre Teotihuacán

En otro tema, la presidenta indicó que sigue la investigación para saber qué motivó al joven Julio César Jasso a realizar un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una mujer canadiense fallecida.

“El consumismo, las redes sociales mismas llevan a promover mucho los valores materiales, como si el tener más te hiciera más feliz y eso no necesariamente, el dinero. Lo que queremos es que la gente viva bien, por supuesto que haya bienestar (...).

El caso de Teotihuacán y este joven, en particular, qué lo motivó, qué lo llevó, pues es parte también de la investigación que continúa, es un caso muy lamentable, pero no necesariamente tiene que ver con un asunto social”, dijo.