Piden a CSP “un poco de empatía” por agentes

La Casa Blanca pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” por los dos agentes estadounidenses fallecidos durante una operación antinarcóticos en territorio mexicano.

“Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo para detener el flagelo del tráfico de drogas de México a Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con la periodista Martha MacCallum, de Fox News.

Sheinbaum informó este martes que su Gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo el domingo pasado contra laboratorios clandestinos en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.

La portavoz de la Casa Blanca defendió que Trump está trabajando para “detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos”.

Según MacCallum, Trump dijo previamente que “México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza de México”.

Añadió que la presidenta declaró: “Ante todo, lamentamos profundamente la pérdida de vidas. Sin importar las circunstancias, el factor humano es lo primero. Extendemos nuestra plena solidaridad y apoyo desde el Gobierno de México, y mantenemos un contacto estrecho con la Embajada de Estados Unidos”.