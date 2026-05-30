Posponen audiencia contra Maru Campos

La audiencia para determinar si se reabre o archiva la denuncia por parte del senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Corral Jurado en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos fue diferida para el próximo martes a las 09:45 horas, ya que debe comparecer el legislador como agraviado por el supuesto secuestro.

Afuera de la Sala de Oralidad número ocho del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Alcaldía Xochimilco, Javier Coello, abogado de la gobernadora del PAN comentó que la juez de control determinó una nueva fecha de audiencia para el próximo martes.

“El motivo por el cual es porque no estuvo presente la víctima o la supuesta víctima en este caso Javier Corral. Él había sido notificado precisamente para que estuviera presente.

“El asesor pretendió justificar la inasistencia del mismo porque se encontraba haciendo funciones parlamentarias (…) La juez le dio su derecho para que venga alegar lo que supuestamente le imputa a nuestra representada. Eso fue lo que sucedió en la audiencia”, manifestó el defensor.

Cuestionado sobre qué va a pasar si el próximo martes el senador morenista no se presenta, el abogado señaló que quedaría sin materia la impugnación presentada por Corral Jurado y quedaría firme la determinación de no ejercicio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El abogado Roberto Gil Zuarth, también defensor de la mandataria estatal, refirió que antes de iniciar la audiencia, el Ministerio Público que participó en la misma, adscrito a la FGJCDMX les ratificó de un escrito que presentó la defensa de la supuesta víctima, Corral Jurado, en el que planteaba que esta carpeta de investigación se pudiera acumular a otra carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR) y que se está integrando, en la fiscalía que encabeza Ulises Lara López.