Presumen ratificación de calificadora japonesa

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó la ratificación que hizo la calificadora japonesa Rating and Investment Information (R&I) de la nota soberana de largo plazo de México en moneda extranjera en BBB+ con perspectiva estable.

En un comunicado aseguró que dicha confirmación contribuye a preservar el acceso de nuestro país a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

Al mismo tiempo reiteró el compromiso del gobierno federal con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas para un crecimiento sostenido e incluyente.

Refirió que la calificadora tomó en cuenta el compromiso de las autoridades responsables con la consolidación fiscal.

También con la reducción gradual del déficit, lo que contribuirá a mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible y en niveles manejables.

Estabilidad respalda perfil crediticio

Según la dependencia federal, la agencia valuadora de riesgos, señaló que pese a un entorno internacional complejo, hay solidez en la posición externa y la estabilidad del sistema financiero, lo que continúa respaldando el perfil crediticio del país.

Mencionó que para 2026, la agencia prevé que el consumo privado continúe creciendo, apoyado por el incremento de los ingresos reales y el fortalecimiento de la red de protección social.

Hacienda señaló que H&I está anticipando una recuperación gradual de la inversión tras la desaceleración observada en años recientes.