Proyecto Escolar incomoda a senadores por salario mínimo

Un nuevo video del canal Proyecto Escolar se ha hecho viral en redes sociales, pues exhibe a legisladores dentro de las instalaciones del Senado de la República, ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El contenido fue grabado el pasado 30 de abril, en el último día de sesiones del periodo ordinario de los senadores y muestra al entrevistador persiguiendo e incomodando a legisladores de todos los partidos políticos con preguntas sobre el salario mínimo en México, si consideran justo su periodo de cuatro meses de receso, entre otras.

Esta es la parte subsecuente a otro video publicado en diciembre de 2025, con el que el youtuber se volvió tendencia a nivel nacional, pues también “ponía en aprietos” a diputados y senadores, y agregaba su clásico toque satírico e irreverente.

En esta ocasión, el creador de contenido detrás de Proyecto Escolar, conocido como Marco, incomodó a los legisladores de la Cámara de Senadores preguntándoles cuál es el salario mínimo en México, cuestionamiento que la mayoría no pudo responder.

El debate ha surgido principalmente alrededor de estas nulas respuestas de los senadores, quienes al no saber contestar ni la cantidad exacta, corrían de la escena, afirmaban que su partido ha sido el que aumentó el salario, daban cifras incorrectas o procedían a ignorar al joven y continuar con su camino.

En las imágenes destacan figuras como Ricardo Anaya —apodado coloquialmente como “Chicken Little”—, Gerardo Fernández Noroña, Saúl Monreal, Lilly Téllez, Adán Augusto López, Ana Karen Hernández Aceves, entre otros.