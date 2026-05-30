Reaparece Inzunza en graduación de su hijo

En medio de las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, el senador morenista Enrique Inzunza acudió a la ceremonia de graduación de uno de sus hijos en el Instituto Tecnológico de Monterrey (Itesm) en Culiacán, Sinaloa.

En un video compartido en redes sociales por Ríodoce aparece el senador en el evento; cabe destacar que desde que fue señalado el mes pasado junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ocho personas por nexos con el Cártel de Sinaloa, Inzunza Cázares no había realizado apariciones públicas, tampoco se había se presentado en el Senado de la República para legislar; el medio de comunicación al que recurrió para expresar sus posturas sobre el caso las difundió a través de redes sociales.

Exhiben video

El video de apenas 23 segundos muestra al senador con licencia caminando entre jóvenes y familias enteras que cargan ramos de flores para celebrar el evento de graduación. En otro momento aparece sentado entre la multitud mientras de fondo se escuchan los aplausos de los asistentes y el llamado de un joven graduado al escenario.