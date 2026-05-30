Reestructuran la SRE; realiza 18 nombramientos

A poco más de un mes de haber sido designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como canciller, Roberto Velasco hizo una reestructura en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con nuevos nombramientos de jefes de unidad y directores generales.

La SRE aseguró que “estos nombramientos permitirán consolidar la coordinación entre las áreas sustantivas de la Cancillería y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la política exterior, y a la defensa y protección de los derechos de las y los connacionales en el exterior”.

Como directoras y directores generales se designaron siete mujeres y siete hombres, de los cuales siete pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

También hubo nombramientos en distintas áreas como la Oficina del Secretario, Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, Subsecretaría para América del Norte y la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, entre otras.