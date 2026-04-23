Registran Yucatán y Oaxaca 2 muertos por barrenador

A un año de que se reportó el primer caso de miasis (infección) de gusano barrenador en humanos, el 18 de abril de 2025, en el país se acumulan 253 casos en 12 entidades, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), de la Secretaría de Salud (Ssa).

De éstas, dos personas fallecieron este año, derivado de la infección parasitaria causada por larvas de mosca que se alimentan del tejido vivo. Una de ellas residía en Yucatán y la otra en Oaxaca.

En casi cuatro meses de 2026, se han registrado 135 casos de infestación de larvas carnívoras, lo que representa 17 casos más que los registrados en ocho meses del 2025, es decir, 118 casos.

La mayoría de las infecciones se han registrado en Chiapas, donde 122 personas han sido diagnosticadas con miasis por Cochliomyia hominivorax; le siguen Veracruz con 25; Yucatán con 24; Oaxaca con 22; Guerrero con 15 y Quintana Roo con 13.

Hidalgo confirma primer caso

Así también, confirman en Hidalgo el primer caso de gusano barrenador en humanos, luego de que un paciente masculino de 57 años de edad, originario de la región Otomí-Tepehua, fue afectado por este padecimiento, por lo que recibe atención médica de acuerdo con los protocolos establecidos.

La Secretaría de Salud en la entidad, encabezada por Vanesa Escalante, indicó que este primer caso de gusano barrenador se informó en sesión extraordinaria del Consejo de Salud realizada el 21 de abril, sin embargo, en ese momento se tenía como probable, por lo que se le dio seguimiento de acuerdo con el protocolo epidemiológico.

El caso fue confirmado el 22 de abril, por lo que se activaron de manera inmediata acciones de prevención y atención mediante vigilancia epidemiológica para contener riesgos.