Sección 22 de la CNTE acusa represión

La Secretaría de Gobernación reabrió el diálogo con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en medio de protestas en Oaxaca y reclamos del magisterio por el ataque denunciado contra docentes en Villa de Mitla.

Con una comisión de 17 profesores, la secretaria general de la Sección 22, Yenny López Martínez, acudió a la dependencia federal para exigir respuestas de autoridades estatales y federales. Antes del encuentro, la dirigente advirtió que la mesa debía tener acuerdos concretos y no limitarse a otro intercambio sin resultados.

Además, la dirigente magisterial acusó que tanto el gobierno estatal como el federal han sido omisos frente a las agresiones registradas contra docentes durante las recientes movilizaciones, particularmente en Villa de Mitla, Oaxaca, donde denunció un ataque armado contra integrantes del movimiento.

Sostuvo que la reunión en Gobernación debía tener un carácter resolutivo y no convertirse en un nuevo ejercicio de simulación política.

Exigen destitución de Jesús Romero por “omisiones”

Así también, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación incluyó dentro de sus demandas la destitución del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López.

Esto, por sus “ omisiones” en las agresiones que sufrieron por un grupo de pobladores del municipio de San Pablo Villa de Mitla el pasado 27 de mayo de 2026, y en las que también se registraron detonaciones de armas de fuego.

A ello se suma la exigencia de destitución y cárcel de manera inmediata del presidente municipal Esaú López Quero, y a cada uno de los agresores que detonaron armas de fuego en contra de los maestros.

El gremio magisterial también exige la reparación inmediata y total de los daños ocasionados a los maestros en el bloqueo carretero del crucero de Mitla.

Jornada de lucha

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, informó que el magisterio oaxaqueño acordó mantener la jornada de lucha bajo la misma modalidad iniciada el pasado 25 de mayo, luego de una consulta realizada con las bases movilizadas.

La dirigente llamó a dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas al interior del movimiento para fortalecer las protestas y evitar que el gobierno federal y estatal “disimulen” o minimicen las exigencias del magisterio democrático.