Sismo magnitud 7.5 sacude el noroeste de Japón

Japón soportó ayer lunes un fuerte movimiento telúrico, cuya magnitud se revisó de 7.4 a 7.5, provocó un tsunami con olas de 80 centímetros que llegaron a la costa y desató una alerta ante posibles nuevas réplicas.

Un puerto en el norte del país se vio particularmente afectado. La ola se observó en un puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Alerta

Se emitió una alerta de tsunami inmediatamente después del sismo, que también se sintió en Tokio, con una estimación de posibles olas de hasta tres metros. Las autoridades insistieron a los residentes a evacuar a zonas elevadas.

El epicentro del terremoto se ubicó frente a la costa de la prefectura de Sanriku, a una profundidad de 10 kilómetros, según la JMA.