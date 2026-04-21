Subsidio a combustible provoca déficit de 2.9 mil mdp

El subsidio a las gasolinas en México está generando un déficit mensual de aproximadamente 2.9 mil millones de pesos en las finanzas públicas, de acuerdo con un análisis de GBM Research.

El reporte advierte que, si bien el encarecimiento del petróleo ha incrementado los ingresos del sector público, estos recursos adicionales no son suficientes para compensar el costo de mantener estímulos a los combustibles.

Según el diagnóstico, el precio de la mezcla mexicana de exportación, que se ha ubicado en torno a los 87 dólares por barril desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, ha permitido generar ingresos adicionales cercanos a 9.4 mil millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el costo del subsidio, estimado con un estímulo promedio de 31 %, asciende a 12.2 mil millones de pesos al mes, lo que deriva en un balance negativo en el componente energético.

El análisis señala que el punto de equilibrio fiscal depende de dos variables clave: el precio internacional del petróleo y el nivel del subsidio.

Bajo las condiciones actuales, explicó el documento, la mezcla mexicana tendría que superar los 90 dólares por barril para compensar completamente el costo de los estímulos. De no alcanzarse ese nivel, la presión sobre las finanzas públicas se mantendrá.

El análisis detalló que, pese a su impacto fiscal, el subsidio cumple una función relevante en el control de la inflación, ya que, al limitar el traslado de los aumentos internacionales a los precios internos de los combustibles, actúa como un amortiguador para la inflación general.