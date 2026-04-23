Teotihuacán reabre sus puertas tras ataque

La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió sus puertas este miércoles con un operativo de seguridad que incluye 60 elementos de la Guardia Nacional en el interior con armas cortas, apoyados por 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 16 efectivos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, además de 150 elementos de distintas corporaciones en el exterior, informó el director del INAH, Omar Vásquez.

Las cinco puertas de acceso se habilitaron a las 11:16 horas, más de tres horas después de la hora inicialmente prevista.

Decenas de visitantes, en su mayoría extranjeros, esperaron desde antes de las 8:00 de la mañana en cada entrada.

La puerta 2, que conduce directamente a la Pirámide del Sol, concentró la mayor afluencia, con alrededor de 100 personas que accedieron en las primeras horas.

Las autoridades anunciaron que en los próximos días se realizará el reordenamiento del comercio ambulante.