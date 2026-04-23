Toman protesta a nuevos consejeros

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tomó protesta a Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, consejeros electorales que se integran al Consejo General hasta el próximo 21 de abril de 2035.

En la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del INE, los tres nuevos consejeros tuvieron la oportunidad de tomar la palabra y presentar su visión sobre los trabajos que debe tomar el organismo electoral.

En su intervención, la consejera Frida Gómez Puga afirmó que la legitimidad de las decisiones del Consejo General debe mantenerse no solo al respetar las leyes, sino construyendo todos los días la confianza de la ciudadanía. “Serviré construyendo integridad a esta institución”, afirmó.

La segunda en tomar la palabra fue la consejera Blanca Cruz García se comprometió a “recuperar la confianza de un sector importante de la ciudadanía que siente lejanas sus instituciones” e invitó a sus colegas del Consejo General del INE en “fortalecer la legitimidad” del instituto.

El último en hablar fue el consejero Arturo Chávez López, quien aseguró que el INE “debe caminar al lado de las transformaciones que avanzan en el país” y declaró que el Instituto debe acercarse a la ciudadanía en todos los frentes.

INE felicita a los nuevos integrantes

El Consejo General del INE felicitó a los nuevos consejeros electorales por su designación. También reconoció el proceso legislativo para elegir a los nuevos consejeros electorales para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, aprobado por mayoría calificada en el pleno de San Lázaro.

“Su labor será fundamental para fortalecer la democracia y consolidar la confianza ciudadana en el trabajo de nuestro Instituto”, señaló el Consejo.