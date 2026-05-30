Tras disturbios en centro de ICE detienen a 17

Manifestantes se enfrentaron a fuerzas policiales de Estados Unidos a las afueras de un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey, informó el viernes un alto funcionario, después que internos del recinto iniciaran una huelga de hambre en protesta por las condiciones de detención.

Varios días de disturbios frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark han derivado en múltiples arrestos, al menos unos 17 según fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó en X que en la tarde del jueves, “aproximadamente 100 agitadores anti-ICE se congregaron alrededor de las instalaciones de Delaney Hall, gestionadas por el ICE. Los agitadores mordieron, patearon y golpearon a los agentes de las fuerzas del orden”. Precisó luego que nueve personas fueron detenidas.

Imágenes difundidas por diversos medios de comunicación estadounidenses mostraron forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, las cuales recurrieron al uso de gas pimienta.

Delaney Hall es un centro privado utilizado exclusivamente por el ICE con capacidad para unas mil camas y que está operativo desde 2025, coincidiendo con la intensificación de la campaña de la administración Trump para deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

El senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que visitó las instalaciones de la cárcel el miércoles y declaró haber conversado con decenas de detenidos, se hizo eco de esas denuncias.