Trump condiciona acuerdo con Irán

Donald Trump solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, dijo un funcionario de la Casa Blanca, tras la reunión del mandatario estadounidense con sus asesores para discutir un posible trato.

La reunión en la Sala de Situación duró aproximadamente dos horas. “El presidente Trump solo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas”, dijo el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

“Irán nunca puede poseer un arma nuclear”, añadió.