A punta de pistola asaltan a una mujer

A punta de pistola y con actos intimidatorios fue como un par de facinerosos despojaron a una persona del sexo femenino de 127 mil pesos en efectivo cuando caminaba sobre la calle Central, entre la 10.ª y 11.ª avenida Sur del barrio San Francisco, en la zona centro de la capital Tuxtla Gutiérrez.

Fue alrededor de las 17:30 horas cuando se reportó el atraco a los números de emergencias, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas hacia el sitio en donde localizaron a la víctima, quien relató haber sido interceptada por sujetos armados.

Atraco

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, la fémina caminaba sobre la vialidad con dirección a una sucursal bancaria para depositar la fuerte suma de dinero, la cual correspondía al monto reunido de una tanda.

Sin embargo, durante el trayecto fue interceptada y abordada por varios hombres, quienes al acercarse y entablar conversación sacaron armas de fuego para amenazarla y quitarle el efectivo.

Después de cometer el robo, los responsables escaparon con rumbo desconocido, mientras que la agraviada quedó en estado de shock, permaneciendo varios minutos estupefacta en el lugar antes de solicitar ayuda.

Buscaron a responsables

Elementos policiacos acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizaron recorridos de patrullaje en calles cercanas en busca de los responsables, sin que se reportaran detenciones.

Las autoridades recomendaron a la afectada presentar la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones y se pueda dar seguimiento al caso, para tratar de localizar a los delincuentes.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de este año por lo menos cinco personas han sido víctimas del delito de robo con violencia a transeúnte en la capital chiapaneca.