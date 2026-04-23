Arrollan a tres motoristas en distintos percances

Continúan los accidentes de motociclistas en Comitán, ya que en diferentes hechos dos fueron atropellados y una más sobre la carretera a Las Margaritas, lo que movilizó a paramédicos y policías.

Tres por uno en accidentes

El primer accidente ocurrió sobre el libramiento Norte, en el entronque con la carretera a Altamirano.

Un Volkswagen Jetta color rojo embistió al motorista que circulaba en una Italika DM200 color azul, quien tras el hecho huyó, dejándolo malherido y tirado sobre el asfalto.

Un par de horas después sobre el mismo libramiento, pero en el sur, otro motociclista que circulaba en una Italika color negro con azul fue arrollado por un vehículo cuyas características se desconocen. El lesionado regresaba a su hogar tras su jornada de trabajo cuando sufrió el percance.

A la altura del kilómetro 2+200 de la carretera estatal que comunica a Las Margaritas, una estudiante que viajaba a bordo de una motocicleta se impactó contra un vehículo Volkswagen Virtus color azul, cuyo conductor pretendió ganar el paso.

En los tres accidentes de motoristas se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal, trasladando a los lesionados al hospital regional para la atención médica especializada.